Mit Planero hat Vauth-Sagel erstmals eine Ablage in flächigem Stahldesign entwickelt und wertet so die Stauräume hinter der Front auf. Das pulverbeschichtete Stahlblech als Umrandung eines eingelegten Holzbodens schafft ein flächiges Design ohne sichtbare Aufhängepunkte. Planero verbindet dabei die Designansprüche mit der praktischen Handhabung und der Hygiene: Zur besseren Reinigung lassen sich die eingelegten Böden entnehmen. Das Stahlablageprogramm ist für fast alle Produktgruppen erhältlich, wie z. B. den Hochschrank »VS TAL Larder«, die neue Eckschranklösung Cornerstone Maxx sowie für den VS COR Flex. Planero ist in drei Farbvarianten erhältlich: in Champagner, Lavagrau und Silber.

