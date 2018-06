Mit zwei neuen Soft-Close-Beschlägen ermöglicht Zimmer mehr Komfort für Möbelschiebetüren. Silento Porta bremst schwere Schiebetüren sanft ab und zieht sie geräuschlos in die Endposition. Durch seine kompakte Bauweise ist er in unterschiedlichen Schienensystemen verwendbar. Auch die Zwei-Wege-Dämpfung des Silento Doppio lässt sich unsichtbar in bestehende Systeme integrieren. Wo andere Dämpfungssysteme zwei Einheiten für das Abbremsen und Einziehen verwenden, lassen sich mit dem Zimmer-Beschlag bis zu 120 kg schwere Türen mit nur einer Einheit in beide Richtungen sanft schließen.

