Krallen und klemmen

Häfele hat seine Möbelverbinder-Serie Ixconnect erweitert: Komplette Schränke inklusive Schubkästen können mit den Verbindern in Rekordzeit werkzeuglos montiert werden.

Einfach Verbinden war bereits vor zwei Jahren auf dem Interzum-Stand von Häfele ein großes Thema. Damals waren es zwei Einteil-Spreizverbinder für Möbel, zusammen mit den passenden Rückwandverbindern. Mit zwei Neuprodukten für die Montage von Holzschubkästen setzt Häfele die Entwicklung fort und hat dafür einen Interzum-Award erhalten, wie schon zuvor für die Spreizverbinder. Bei der Live-Präsentation auf dem Messestand konnte ein Miniaturmöbel mit Schubkasten in 180 Sekunden komplett montiert werden. Bei der Montage eines Schubkastens kann der Möbelhersteller laut Häfele bis zur Hälfte aller Bohrungen einsparen und die Montagezeit um 70 Prozent verkürzen.

Der Krallenverbinder CC 8/5/30 für die Frontbefestigung an Schubkästen verkrallt sich durch Aufrichten der Seitenwange in der Front und sorgt so für eine sichere und unsichtbare Verbindung. Der Verbinder erfordert eine 8-mm-Flächenbohrung in der Front und eine 5-mm-Stirnlochbohrung in der Seitenwange. Die Vormontage in der Schubkastenseite erfolgt durch maschinelles Einpressen oder manuelles Eindrehen. Der Endkunde montiert den Schubkasten werkzeuglos. Der Rückwandverbinder

RPC D 5/24 für die Befestigung von Holzschubkästen mit eingenuteter Rückwand wird werkzeuglos in 5-mm-Standardbohrungen gedrückt und verklemmt die Seitenwangen mit der Schubkastenrückseite. Die Montage erfolgt auf der Schubkastenrückseite, sodass der Verbinder von vorne nicht zu sehen ist.

Ein werkzeuglos zu montierender, einteiliger Möbelknopf schließlich, auf der Interzum 2019 als Prototyp präsentiert, wird von Hand in die Front eingeschlagen. Eine durchgehende Bohrung ist nicht mehr nötig, auch diese Verbindung bleibt unsichtbar.

