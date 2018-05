Unikat Systemmöbel liefert Tischlern und Schreinern Möbel ab Stückzahl 1. Jetzt hat das Unternehmen sein Produktspektrum um Arbeitsplatten für die Küche erweitert.

Mithilfe des Onlinekonfigurators von Unikat können Schreiner die Wünsche ihrer Kunden einfach umsetzen und sich fertige Möbel in ihre Werkstatt liefern lassen. Schränke, Sideboards, Einbauschränke, Regale und Dachschrägenmöbel lassen sich bequem online planen. Dabei werden die Möbel in 3D dargestellt und können mit Hilfe der 360°-Ansicht von jeder Seite aus betrachtet werden. Über das Endkundenportal Unikat-Schreiner bzw. Unikat-Tischler können die 3D-Planungen mit dem Kunden geteilt werden. Der Kunde kann den Schrank ansehen und wenn er möchte auch selbst aktiv weiterplanen. Neu im Lieferprogramm sind jetzt Arbeitsplatten für die Küche. Unikat bietet vier verschiedene Kantenvarianten und viele Zusatzoptionen wie z. B. wasserfeste Ausschnitte, doppelte HPL-Kante etc. an. Unikat beliefert nur gewerbliche Kunden und produziert ausschließlich in Deutschland.