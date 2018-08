Hettich hat in die zweite Generation der Beschlagserie Push to open Silent zahlreiche neue Features eingebracht. Damit bietet Push to open Silent den gleichen Komfort wie elektromechanische Öffnungssysteme. Schubkästen öffnen rein mechanisch durch einen leichten Druck auf die Blende, beim Schließen laden sie unmerklich den Öffnungsmechanismus und fahren sanft gedämpft zu. Auch kleine, leichte Schubkästen, denen es bisher an Schwungmasse fehlte, schließen nun zuverlässig und sanft. Mit speziellen Führungen ist es Hettich gelungen, eine durchgängige Lösung für alle Schubkastenformate zu entwickeln. Push to open Silent eignet sich für AvanTech-, ArciTech- und InnoTech-Schubkästen sowie für Actro-5D- und Quadro-4D-Führungen.

