Technoplast bietet mit der Tecoband-Produktpalette Dichtbänder, die aus einer hochwertigen, vlieskaschierten Polymerfolie bestehen, sodass sie sich dynamisch an Bewegungen des Mauerwerks anpassen. Um alle Abdichtebenen und baulichen Gegebenheiten zu berücksichtigen, bietet das Unternehmen ein weitreichendes Angebot an Kleb- und Dichtlösungen.

»Unsere Fensterdichtbänder Tecoband 250-3 für die äußere und Tecoband 251-3 für die innere Abdichtebene sind sehr gut für die RAL-Montage geeignet und entsprechend geprüft«, erklärt Andreas Oberhofner, Leiter Technik bei der Technoplast GmbH. Gemäß dem Grundsatz der EnEV – innen dichter als außen – sowie den Vorgaben der DIN 4108-7 bieten sie bei kombinierter Anwendung eine optimale Langzeitabdichtung. Ermöglicht wird dies unter anderem durch die Wechselwirkung der beiden Bandvarianten. So ist das innenseitig angebrachte Band 251-3 dampfdiffusionsgeschlossen, während sein Pendant 250-3 nach außen hin den Austausch und Abtransport von Feuchtigkeit zulässt.

Ein gut haftender Acrylatklebestreifen sorgt für Halt auf verschiedenen Rahmenmaterialien. Wechselseitig sind die Dichtbänder mit einem hochwertigen Butylklebstreifen versehen, sodass die Bänder direkt auf die Leibung des Mauerwerks aufgebracht werden können. Das Material beider Bänder ist dabei so witterungsbeständig und robust, dass es auch mehrere Wochen unbeschadet übersteht, etwa wenn das Überputzen nicht direkt im Anschluss an das Setzen der Fenster erfolgt. »Je nach Bausubstanz und Anwendung sind die Bänder auch in anderen Varianten erhältlich«, resümiert Oberhofner. »Wir beraten im Bedarfsfall auch bei der Wahl der geeigneten Abdichtungslösung.«

Die Technoplast GmbH aus Volxheim in Rheinland-Pfalz vertreibt seit 1970 eine Vielzahl an Dicht- und Klebebändern für die verschiedensten Anwendungen am Bau. Das Unternehmen beliefert Handwerks- und Industriebetriebe weltweit.

Technoplast GmbH

Tel.: (06703) 300-680, Fax: -688

55546 Volxheim

www.technoplast-gmbh.de