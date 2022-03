Wohnraum im Freien

Das Raumkonzept Avalis von Solarlux ist zum »Winner 2022« in der Kategorie Excellent Product Design des renommierten German Design Award gekürt worden. Avalis ist eine flachdachbasierte Architekturlösung zur Wohnraumerweiterung in kurzer Zeit. Die puristische Kubatur ist in ihrer Größe frei dimensionierbar. Modular eingesetzt kann Avalis als eigenständiges Gebäude frei stehend realisiert werden oder als Anbau ein bestehendes Gebäude erweitern. Solarlux-Glas-Faltwände oder das Maximal-Schiebefenster Cero fügen sich als senkrechte Verglasung nahtlos in die minimalistische Gestaltung ein und öffnen den erweiterten Wohnraum großflächig zum Außen. Eine maßgefertigte und mindestens fünffach schichtverleimte, dampfdiffusionsdichte Holzkonstruktion bildet die Basis des Gebäudes. Durch einen hohen Vorfertigungsgrad ermöglicht Solarlux eine kurze Montagezeit.

