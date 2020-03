Hewi bietet Kunden und Interessenten mit einer neu gestalteten Website Inspiration nach dem Unternehmensmotto »Design. Comfort. Care«.

Die Seite bietet lösungsorientierte Informationen für alle Objektanforderungen und gibt die Möglichkeit, mit dem Experten für Barrierefreiheit direkt in Kontakt zu treten. Die Hewi-Partner entdecken in den Bereichen Professional Care, Public, Hotel, Education und Home Planungs- und Ausstattungsempfehlungen für sämtliche Objekttypen – seien es Krankenhäuser, öffentliche Einrichtungen, Schulen oder private Gebäude. Die intuitive Struktur der Website erleichtert die gezielte Suche nach Produkten in den Bereichen Sanitär und Beschläge. Mit dem Onlinemagazin Hewi Mag gibt der Hersteller seinen Kunden mit Interviews, Stories und Referenzen Einblicke in das Unternehmen und seine Kompetenz.

Heinrich Wilke GmbH

34454 Bad Arolsen

Tel.: (05691) 82-0, Fax: -319

www.hewi.de

6. März 2020