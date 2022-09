Wenn die Fenster mit dem Heli einschweben

Die Bergstation der Karwendelbahn, der zweithöchsten Bahn Deutschlands, wird in drei Bauabschnitten aufwendig saniert. Dabei kommen wobei Fensterelemente der Marstein GmbH aus dem österreichischen Leutasch zum Einsatz. Den extremen Witterungsbedingungen geschuldet, denen die Bergstation ausgesetzt ist, waren die Anforderungen an die eingesetzten Systeme hinsichtlich Schlagregen- und Luftdichtheit entsprechend hoch. Dabei spielen nicht nur die Fenster selbst, sondern auch ihre fachgerechte Montage inklusive der Abdichtung eine besondere Rolle.

»i3 Fenster«-Abdichtungssystem von Illbruck erleichtert Montage

Die Fensterbauer von Marstein setzen bei der Montage das Multifunktionsband »TP654 Illmod Trio von 1050« aus dem Illbruck »i3Fenster«-Abdichtungssystem ein. Es deckt alle drei Abdichtungsebenen gleichzeitig ab und stellt eine hohe Luftdichtheit her, 100 % besser als in der Norm gefordert. Außerdem stellt es Schallschutz bis 60 dB und Schlagregendichtheit bis 1050 Pa sicher. Die Stärke des Bandes ist in seiner zum Patent angemeldeten Geometrie begründet. Die erforderliche durchgehende luftdichte Schicht gewährleistet »TP654 Illmod Trio 1050« einerseits durch die Membran innerhalb des Bandes, andererseits durch die beiden grauen Schichten, die einen kontinuierlichen Kontakt mit der Wand und dem Bauelement sicherstellen. Das Band lässt sich witterungsunabhängig und schnell montieren, da die äußere, mittlere und innere Abdichtung in nur einem einzigen Arbeitsschritt realisiert wird. Das spart bis zu 80 Prozent der Arbeitszeit.

Für die Anschlüsse unter der Fensterbank kam die Fenster- und Fassadenfolie »ME501 TwinAktiv HI« in Verbindung mit dem Hybridkleber »SP036« und dem »FM210« Fenster- und Fassadenschaum von Illbruck zum Einsatz . Die Folie ist besonders reißfest, wasserdicht, luftdicht und zwölf Monate freiwitterungsbeständig.

Dieses Video zeigt die Fenstermontage per Heli:

 

Tremco CPG Germany GmbH

92439 Bodenwöhr

Tel.: +49 2203 57550-600

www.cpg-europe.com



