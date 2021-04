Mit vier Standorten und 190 Mitarbeitern ist Rubner Türen der Südtiroler Marktführer für Holztüren in Premiumqualität. Das Unternehmen produziert individuelle Haus-, Innen- und Funktionstüren in Echtholz. Grenzübergreifende Projekte sind Routine: Für die Sanierung eines Bauernhauses bei Kitzbühel im österreichischen Tirol beispielsweise hat Rubner 23 Innentüren geliefert und damit einen Beitrag zur Kombination von Tradition und Moderne geleistet. In weniger als fünf Monaten entwickelte, produzierte und montierte der Türenspezialist komplett individuelle Maßanfertigungen nach Wunsch der Bauherrschaft. Das verbindende Element bei diesem Projekt war ein Einrichtungshaus aus St. Johann in Tirol, das die Innenausstattung des Bauernhauses plante und durchführte. Dessen Mitarbeiter vermittelten den Erstkontakt zwischen dem Auftraggeber und dem Südtiroler Türenspezialisten. Der komplette Stockaufbau der Türen inklusive der Blindstöcke wurde speziell für den Kunden entworfen, millimetergenau gezeichnet, produziert und montiert. Die in umbragrau gehaltenen, deckend lackierten Modelle sind als flächenbündige Türen mit verdeckten Bändern ausgeführt. Die eher geringen Türblattstärken von 45 mm unterstreichen, dass die alten Mauern im Erdgeschoss keine erhöhten Anforderungen an den Wärmeschutz bedingen, auch wenn dieser – wie auch Schall- und Brandschutz – in zeitgemäßer Weise gegeben ist.

