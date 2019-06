Die Zwei-Komponenten-

Parkettversiegelung OLI-AQUA

AUTHENTIC 51.30 I 2K lässt weder optisch noch haptisch eine Lackierung erkennen. Sie feuert das Holz nicht an und ist mit einem Glanzgrad von unter 5 Prozent sehr matt. Nach vollständiger Durchhärtung bildet der Wasserlack einen dichten Film mit sehr hoher Oberflächenhärte. So ist das Holz sehr unempfindlich gegenüber Staub oder Fingerabdrücken, vergilbungsstabil, mechanisch robust sowie vor eindringender Feuchtigkeit geschützt. Daher kann der Lack selbst auf stark frequentierten Parkettfußböden in gewerblichen Bereichen wie Gaststätten, Kindergärten und Schulen eingesetzt werden. Er bietet sich besonders für Eiche und helle Weich- und Harthölzer im Innenbereich an.

Oli Lacke GmbH

09244 Lichtenau

Tel.: (037208) 84-0, Fax:- 382

www.oli-lacke.de