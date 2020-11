Die entscheidenden Details jeder Schiebetüraufhängung sind drei Komponenten: die Laufschiene, der Laufwagen und der Beschlag des Türblatts. Wingburgs Einbausysteme Belport und Cavis punkten hier mit einer durchdachten Aufhängung. Beide Systeme sind als eigenständige Einbauelemente konzipiert und verfügen über eine selbsttragende Traverse. An dieser wird die Laufschiene mit Bajonettverschlüssen befestigt. So kann sie auch bei eingebauter Schiebetüraufhängung einfach entnommen werden. Beim System Cavis wird hierfür die Zarge entfernt, im System Belport ist die reversible Laufschiene direkt erreichbar. Damit ermöglicht Wingburg den nachträglichen Austausch von Türblättern und Ausstattung. Für eine reibungslose Funktion sorgt der Laufwagen aus faserverstärktem Kunststoff. Dieser lässt sich präzise formen und ist sehr verschleißarm. Auch nach vielen tausend Schließzyklen läuft der Wagen reibungsarm – und damit leise – in der Schiene. Der speziell für die Wingburg Einbausysteme entwickelte Laufwagen wurde auf eine Lebensdauer von 100.000 Schließzyklen getestet.

