Täglich verbringen wir mehrere Stunden Zuhause. Zimmertüren gehören dabei zu den Gegenständen, die wir am häufigsten anfassen und benutzen. Daraus resultieren Verunreinigungen – nicht nur am Griff, sondern auch auf der Türoberfläche. Der tägliche Gebrauch hinterlässt mehr oder weniger sichtbare und hartnäckige Schmutzspuren, die es zu entfernen gilt. Eine schonende Reinigung bietet hier der neue Türen- und Zargenreiniger des Türenherstellers Huga. Mit der leicht basischen Reinigungsformel, die dem Pflegemittel zugrunde liegt, lassen sich nahezu alle Verschmutzungen entfernen. Dazu zählen z. B. frische Farbreste, Klebstoff- und Leimrückstände sowie Fette, Öle, Harze und Fingerabdrücke, aber auch Staubverschmutzungen und Bleistiftrückstände. Geeignet ist der Reiniger für Türoberflächen aus Durat (der hauseigenen Laminatoberfläche des Herstellers), Echtlack und Holz. Seine Anwendung ist denkbar einfach: Das Mittel wird auf die Türoberfläche gesprüht und anschließend mit einem Tuch abgewischt. An Türoberflächen aus Huga Durat beispielsweise lassen sich leichte Verschmutzungen mit einem nebelfeuchten Mikrofasertuch oder Fensterleder lösen. Bei leichten Verschmutzungen an Türen mit Lack- oder Furnieroberfläche reicht ebenfalls oft ein nebelfeuchtes Mikrofasertuch oder Fensterleder. So ist, zusammen mit dem Huga Türen- und Zargenreiniger, eine milde und gleichzeitig gründliche Reinigung der Türoberflächen gewährleistet.

