Rodenberg zeigt in Nürnberg eine neue Kollektion designstarker Aufsatzfüllungen inklusive Smarthome-Technik. Allen Modellen gemeinsam ist die Integration einer Video-Türsprechanlage in die Haustürfüllung. Ausgewählte Musterexponate vermitteln, wie sich Design und Technik ergänzen können – für eine bequeme Überwachung des Eingangs per Smartphone oder Tablet rund um die Uhr.

Eine weitere Neuheit bei Rodenberg ist der schlüssellose Türzugang Smart Touch: Integriert in eine Griffstange aus Edelstahl macht es die Smart-Touch-Technik möglich, Haustüren lediglich durch das Berühren des Außengriffes zu öffnen. Und im Zuge einer Überarbeitung seines Premium-Programms bringt Rodenberg einen komplett neu gestalteten Gesamtkatalog 2020 mit nach Nürnberg.

Halle 6, Stand 115

Rodenberg Türsysteme AG

32457 Porta Westfalica

Tel.: (05731) 768-0, Fax: -180

www.rodenberg.ag

28. Februar 2020