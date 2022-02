Treffen der Fensterbaufamilie

Zum Netzwerk-Partnertag von Unternehmer und Coach Oliver Frey gab sich die Fensterbaubranche Anfang Februar in der Voith-Arena in Heidenheim ein Stelldichein.

Stelldichein, in Präsenz? Moment mal, war da nicht was mit Corona?? Richtig, die Inzidenzen so hoch wie nie und 2G+ Standard: Für einen Macher wie Oliver Frey kein Hinderungsgrund, am 10. Februar rund 200 Teilnehmer aus der Fensterbranche in der Voith-Arena in Heidenheim zu versammeln. Zum 9. Partnertag seines Netzwerks waren nicht nur viele seiner Fensterbaupartner angereist, auch der Kreis der Zulieferer (»Kooperationspartner«) war zahlenmäßig stark vertreten. Alleine in der begleitenden Innovationsausstellung präsentierten sich 22 Unternehmen aus allen Segmenten der Wertschöpfungskette.

Welchen Stellenwert Freys Netzwerk in der Branche hat, lässt sich nicht zuletzt auch daran erkennen, dass neben VFF-Geschäftsführer Frank Lange auch IFT-Chef Jörn P. Lass zugegen war. Letzterer lieferte in einem Kurzvortrag einen Ausblick in die zukünftige Fenster- und Türenwelt unter dem Vorzeichen des Klimawandels.

Mit der ehemaligen Bundesliga-Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus schloss sich der Vortrag einer echten Powerfrau an, die dazu aufrief: »Nehmen Sie Ihre Ziele eine Nummer größer.« Steinhaus war schon beim Get-together am Vorabend zu Gast und talkte mit Ex-Fußballweltmeister Guido Buchwald, moderiert von Frey und Sohn Marco.

Es folgten Vorträge von Wirtschaftspsyschologe Dr. Carl Naughton und von Johannes Warth, bevor Oliver Frey den programmatischen Teil des Tages mit der Podiumsdiskussion »Drei bei Frey« beschloss. In der Lounge des unweit der Voith-Arena gelegenen Schlosshotels Hellenstein wurde dann bis in den späten Abend weiter genetzwerkt – und sich gefreut, dass nach fast zweijähriger, Corona-bedingter Abstinenz persönliche Kontakte langsam aber sicher wieder möglich sind.

Der umtriebige Netzwerker Oliver Frey hat bereits weitere Veranstaltungen in der Pipeline – Austausch und Unterhaltung auf hohem Niveau garantiert.