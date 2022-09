EuroTech hat sein Know-how aus der Vakuumtechnik genutzt, um Fensterbauern das Leben zu erleichtern: Der »eT Litocran700« ist ein extrem beweglicher 3D-Kopf an einem Teleskoparm mit Vakuumhebegerät. Per Fernsteuerung sind feinste Bewegungen in alle Richtungen ausführbar. Selbst große Fensterelemente lassen sich so leicht und präzise von außen in Maueröffnungen millimetergenau »einfädeln«. Als autarkes Modul wird der »eT-Litocran700« mit einer Schnellwechselvorrichtung an einen Kran oder an einen Teleskoplader montiert.

EuroTech Vertriebs GmbH

72348 Rosenfeld

Tel.: +49 07428 93912-0

www.litocran.de

Weitere Beiträge zu Vakuumtechnik von EuroTech: