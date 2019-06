Mit dem System Brügmann BluEvolution 82 bietet Salamander Industrie-Produkte eine Kombination aus Anschlag- und Mitteldichtung an. Da Komponenten wie Flügel und Stahl universell einsetzbar sind, können Fensterbauer auf Kundenwünsche reagieren und von geringen Lagerkosten profitieren. Salamander baut das System stetig aus und setzt damit auf effizienten Wärme- und Schallschutz. Durch die Dichtungstechnik in Kombination mit einer 82 mm tiefen 6-Kammer-Konstruktion eignet sich das System auch für Passivhäuser. Zudem überzeugt die Profilreihe mit der RAL-GZ716 Zertifizierung und umfassenden Systemprüfungen. Derzeit steigt die Nachfrage nach dunklen Farben, die mit der Fassade kontrastieren. Neben einer vielfältigen Auswahl an Folien bietet Salamander hierfür eine Alu-Vorsatzschale an.

