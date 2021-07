Statische Trockenverglasung (STV) von Gealan: Stahl gespart

Seit rund zehn Jahren stabilisiert Gealan mit seiner Klebetechnik STV (Statische Trockenverglasung) Fenster- und Türelemente; die Technik hat sich jedes Jahr in über einer Million Profilmetern bewährt. Mit STV sind sogar stabile Elemente ohne Stahlaussteifung möglich. Glas und Flügelprofil werden mit einem speziell für den Fensterbau konzipierten Klebeband verbunden. Dadurch wird die Steifigkeit der Scheibe in den Flügel übertragen: Das System wird in sich stabiler. Die Technik ist kostengünstig, sie kann in regulären Abläufen eingesetzt werden, es ist keine zusätzliche Maschinentechnik notwendig, und sie wird in vielen Gealan-Profilen standardmäßig eingesetzt. Die Profile werden mit dem integrierten Klebeband angeliefert. Zuschnitt, Verschweißen, Verputzen und Verglasen können durch kleine Modifikationen an die STV-Technik angepasst werden. Ein- und Nachstellarbeiten am Fenster lassen sich auf ein Minimum reduzieren. Zudem wird die Montage der stahlfreien Elemente durch die Gewichtsreduzierung erleichtert.

