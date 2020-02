Elcia, der französische Marktführer für Branchensoftware im Bereich Fenster, Türen, Rollladen und Sonnenschutz, präsentiert auf der Nürnberger Messe u. a. die webbasierte Software Mypricer. Sie richtet sich an Hersteller von Bauelementen, ganz gleich ob von Fenstern, Türen, Rollläden oder Sonnenschutz. MyPricer ermöglicht es, Handelspartnern eine sofort einsatzfähige Lösung zur Verfügung zu stellen, um Angebote zu kalkulieren und Bestellungen abzusenden. Die Software läuft zu 100 % im Browser, lässt sich also von jedem Endgerät aufrufen. MyPricer ist in sieben Sprachen verfügbar und bietet Herstellern so ein Tool, um auch über Ländergrenzen hinweg tätig zu werden.

Halle 4A , Stand 523

Elcia

F 69530 Brignais

Tel.: +33 (487) 242-725

www.elcia.com

14. Februar 2020