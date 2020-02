Unter dem Motto »Grüne Aussichten« präsentiert Aluplast Produkte, mit denen Fensterbauer die Umwelt schonen können, wie z. B. das Fenstersystem Energeto, basierend auf der Kombination der Profilverstärkung Powerdur mit der Glasklebetechnik Bonding Inside. Der Einsatz des glasfaserverstärkten Kunststoffs »Powerdur« anstatt Stahl bringt auch in der Produktion Vorteile: Das zeitaufwendige Zuschneiden und Verschrauben des Stahls fällt weg bzw. wird nur noch für Elemente mit Sondergrößen gebraucht. Ohne Stahl sind die Profile rund 20 % leichter und zur Befestigung des Fensters am Baukörper lassen sich die Bohrungen einfacher durchführen. Der Verzicht auf Stahl eliminiert außerdem eine Wärmebrücke und ermöglicht so bessere Wärmedämmwerte.

Halle 5, Stand 241

14. Februar 2020