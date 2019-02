Für einen runden Verkaufsraum eine passende Treppenanlage zu gestalten, das war die Aufgabe, die Nautilus zum Sieg in der Kategorie RAUMKONZEPT geführt hat. Der Entwurf der Treppenbauer aus Zeulenroda fügt sich in die Umgebung ein und schafft es gleichzeitig, den Raum zu dominieren. Die fröhliche Stahlwangentreppe in Rolltreppen-Optik kombiniert Metall, Glas und – im Trittstufenbelag – Keramik. www.nautilus-treppen.de Foto: Melby Treppen

Durch den fehlenden Unterbau wirken die Blockstufen der Siegertreppe in der Kategorie MARKANT leicht und schwebend. Möglich machten das die Treppenbauer des Frankfurter Handwerksbetriebes Diehl mit einer unsichtbaren Verankerung der Stufen und der Podestplatte. Die Konstruktion, so heißt es in der Begründung der Jury, ist ebenso bemerkenswert wie die Kombination der Materialien und die Einbettung der Treppe in die Designsprache des Hauses. www.treppenbau-diehl.de Foto: Treppenbau Diehl

Über einem Podest aus Schubkästen erhebt sich die Siegertreppe der Kategorie TREND: Multifunktionalität und intelligente Raumkonzepte, so die Jury, liegen ebenso im Trend wie schnörkelloses Design und die Kombination unterschiedlicher Materialien. Die Kragarmtreppe von TBS verbindet nicht nur zwei Stockwerke: Mit ihrem Glasgeländer, das in der Galerie fortgeführt wird, spielt sie auch eine tragende Rolle im ganzheitlichen Raumdesign. www.tbs-schmidt.de Foto: tbs Schmidt

Eher an Brücken- als an Treppenbau erinnert das Siegermodell der Kategorie INNOVATION: eine Holz-Stahl-Treppe von Zeitform. Die Trittstufen aus Nussbaum hängen an 4 mm dünnen Stangen, die das Gewicht nach oben abtragen: Transparenz lässt sich nicht nur durch Glas erzeugen, sondern auch durch Materialreduktion. www.zeitform-design.de Foto: Zeitform Design

In der Kategorie TRANSPARENZ zeigt eine Treppe von Kurt Stahl Metallbau, Speyer, wie sich ein Gestaltungsprinzip durch Kontrast verstärken lässt: Der massive Antritt aus Stahlblech, beplankt mit Winkelstufen aus lackierter Eiche, lässt die transparente Glaskonstruktion noch leichter wirken. Die frei auskragenden, in die Wand eingespannten Stufen aus 49 mm starkem Glas sind durch eine Metallbefestigung mit der Glasbrüstung verbunden. www.kurt-stahl.de Foto: Kurt-Stahl Metallbau

In der Kategorie TRANSPARENZ zeigt eine Treppe von Kurt Stahl Metallbau, Speyer, wie sich ein Gestaltungsprinzip durch Kontrast verstärken lässt: Der massive Antritt aus Stahlblech, beplankt mit Winkelstufen aus lackierter Eiche, lässt die transparente Glaskonstruktion noch leichter wirken. Die frei auskragenden, in die Wand eingespannten Stufen aus 49 mm starkem Glas sind durch eine Metallbefestigung mit der Glasbrüstung verbunden. www.kurt-stahl.de

Foto: Kurt-Stahl Metallbau

Eher an Brücken- als an Treppenbau erinnert das Siegermodell der Kategorie INNOVATION: eine Holz-Stahl-Treppe von Zeitform. Die Trittstufen aus Nussbaum hängen an 4 mm dünnen Stangen, die das Gewicht nach oben abtragen: Transparenz lässt sich nicht nur durch Glas erzeugen, sondern auch durch Materialreduktion. www.zeitform-design.de

Foto: Zeitform Design

In der Kategorie ZEITLOSIGKEIT siegte eine Kombination massiver, geometrisch geschnittener Eichenholzstufen mit filigranen Wandhandläufen aus Flachstahl und einem ungewöhnlichen Glasturm im Treppenauge. Mit der Auszeichnung der Blockstufentreppe von Alber, Meßkirch, wollte die Jury neben dem klaren Design auch die saubere Holzauswahl würdigen. www.alber-treppen.de

Foto: Alber Treppen

Aufleiter & Roy aus Berlin gewinnt die Kategorie TRADITION. Die Jury würdigt den gelungenen Einsatz traditioneller Formgebung, das harmonische Raumgefühl, die perfekte Holzauswahl und anspruchsvolle Konstruktionsdetails wie z. B. unsichtbare Verbindungen. Das Geländer verzichtet auf trennende Zwischenpfosten: Dadurch entsteht eine Tiefenwirkung, die den Blick des Betrachters nach oben zieht. Stabilität erhält das Geländer durch ein unsichtbares Innenleben aus Stahl. Sitzbänke im Unterbau nutzen den Raum und balancieren den Entwurf optisch aus. www.aufleiter-roy.de

Foto: Aufleiter Roy

Über einem Podest aus Schubkästen erhebt sich die Siegertreppe der Kategorie TREND: Multifunktionalität und intelligente Raumkonzepte, so die Jury, liegen ebenso im Trend wie schnörkelloses Design und die Kombination unterschiedlicher Materialien. Die Kragarmtreppe von TBS verbindet nicht nur zwei Stockwerke: Mit ihrem Glasgeländer, das in der Galerie fortgeführt wird, spielt sie auch eine tragende Rolle im ganzheitlichen Raumdesign. www.tbs-schmidt.de

Foto: tbs Schmidt

Durch den fehlenden Unterbau wirken die Blockstufen der Siegertreppe in der Kategorie MARKANT leicht und schwebend. Möglich machten das die Treppenbauer des Frankfurter Handwerksbetriebes Diehl mit einer unsichtbaren Verankerung der Stufen und der Podestplatte. Die Konstruktion, so heißt es in der Begründung der Jury, ist ebenso bemerkenswert wie die Kombination der Materialien und die Einbettung der Treppe in die Designsprache des Hauses. www.treppenbau-diehl.de

Foto: Treppenbau Diehl

Der Sieger in der Kategorie DESIGN kommt aus Norwegen: Melby konnte sich mit einer freitragenden Treppenanlage für eine öffentlichen Bibliothek durchsetzen. Die vermeintlich ungestützt nach oben gewendelte Treppe basiert auf einer stählernen Unterkonstruktion. Die formverleimten Wangen bestehen aus Fichte, die Stufen aus Eiche. www.melby-treppen.de

Foto: Nautilus Treppen

Dass man mit GERADLINIGKEIT auch um Ecken herum kommt, beweist der Sieger der gleichnamigen Kategorie, eine Stahl-Holz-Treppe von Stadler, Bad Saulgau. Während die hölzernen Trittstufen den Farbton und das Material des Bodenbelags aufnehmen, fungiert die kontrastierende Flachstahlwange als Geländer, was einen Handlauf überflüssig macht und die Konstruktion clean wirken lässt. www.stadler.de

Foto: Stadler

Für einen runden Verkaufsraum eine passende Treppenanlage zu gestalten, das war die Aufgabe, die Nautilus zum Sieg in der Kategorie RAUMKONZEPT geführt hat. Der Entwurf der Treppenbauer aus Zeulenroda fügt sich in die Umgebung ein und schafft es gleichzeitig, den Raum zu dominieren. Die fröhliche Stahlwangentreppe in Rolltreppen-Optik kombiniert Metall, Glas und – im Trittstufenbelag – Keramik. www.nautilus-treppen.de

Foto: Melby Treppen