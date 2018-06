Das Winkelsystem JB-W/XL von SFS wurde speziell auf die Anforderungen der Vorwandmontage ausgelegt und erlaubt auch die Befestigung großer Fenster in der Dämmebene. Basis des Systems sind zwei Winkel in den Abmessungen 40 x 140 mm und 60 x 140 mm mit einer Tragkraft von 480 kg. Die Stahlwinkel sind gemäß den Anforderungen der MO-02/1 vom ift Rosenheim auf Dauerfunktionstauglichkeit geprüft. Das System ist als nicht brennbar gemäß DIN 4102-1 Klasse A eingestuft. In Bauteil- und Kleinteilversuchen wurde die Tragfähigkeit und Langlebigkeit der Komponenten bestätigt. Die Anbindung zum Rohbau erfolgt mittels bauaufsichtlich zugelassener Befestiger. Für Effizienz bei der Ausrichtung der Elemente sorgen Langlöcher und ein variables Lochbild. Die gerundete Form der Winkel erleichtert zudem die Abdichtung der Elemente.

