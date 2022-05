Show mit Wow-Effekt

In der World of Windows in Erlangen gewährt Rehau Einblicke in seine Innovationen. Highlight ist das neue, auf Rau-Fipro-X basierende Profilsystem Artevo.

»Zukunftsfähige Premiumlösungen für die Fensterbranche« zeigen – nichts weniger ist das Ziel der World of Windows 2022 von Rehau. Auf über 600 m2 präsentiert der Systemgeber in einer eigens errichteten Halle in Erlangen seine Ideen, angefangen von konkreten Produktweiterentwicklungen bis hin zur visionären Studie für das Fenster der Zukunft.

Profilsystem Artevo löst Geneo ab

Das Profilsystem Artevo ist die Weiterentwicklung von Geneo und basiert wie dieses auf dem faserverstärkten Werkstoff Rau-Fipro-X. Das Designfenster mit kantigen Konturen ist ein von Grund auf neu konzipiertes System. Konstruktiv integrierte Kraftzonen sorgen für erhöhte Stabilität. Dadurch lassen sich größere Flügel auch ohne Armierungen einfach realisieren. Neu ist auch der Einsatz der zum Patent angemeldeten »LowE«-Folie für passivhauszertifizierte Elemente. Artevo bildet mit seiner Bautiefe von

80 mm eine gemeinsame Plattform mit dem bewährten System Synego.

Intelligente Produkte

Ein weiterer thematischer Schwerpunkt der World of Windows sind smarte, sprich »intelligente« Produkte. So ist Smart Shading ein schaltbares Glas, das sich bei Sonneneinstrahlung stufenlos dimmen lässt. Verbraucher steuern Smart Shading über Wand- oder Funkschalter, mit einem mobilen Endgerät via Rehau-App oder automatisiert mit zusätzlichen Sensoren und Smarthome-Geräten. Es eignet sich z. B. für denkmalgeschützte Gebäude, in denen Rollläden keine Option sind. Smart Privacy ist eine intelligente Scheibe, die innerhalb weniger Millisekunden zwischen blickdicht und transparent wechselt. Das ermöglicht Privatsphäre auf Knopfdruck und ist z. B. für Haustüren mit Seitenteilen eine Option.

Smart Guard ist eine Lösung für den präventiven Einbruchschutz. Ein intelligenter Sensor erkennt Bewegungen und gibt einen Voralarm in Form von optischen und akustischen Signalen ab. Erschütterungssensoren erkennen im Fall des Falles Gewalteinwirkung am Fenster und lösen den Hauptalarm aus. Smart Guard ist für die Integration in Smarthome-Systeme geeignet und kann auch nachgerüstet werden.

Digitale Services und mehr

Weitere wichtige Themen der World of Windows 2022 sind der digitale Fensterausweis Window.ID, die Schiebesysteme Slinova und Slinova X (für west- und südeuropäische Märkte), digitale Services wie Rehau-Connect und die Fensterstudie »Future Window Vision«. Unter dem Label »EcoPuls« zeigt Rehau zudem, wie das Unternehmen mit dem Thema Nachhaltigkeit umgeht. –HJG