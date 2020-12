Konfektionierte Balkon- und Fassadenplatten von Sprela: Schichtstoff à la carte

Auftragsbezogen konfektioniert Sprela Kronoart-Platten für alle Einsatzbereiche in Architektur und Landschaftsbau. Aus Rohplatten bis zu 5600 mal 2040 mm werden die gewünschten Elemente zugeschnitten und kantenbearbeitet, je nach Einsatz an Fassade oder als Balkonbrüstung gefast oder gerundet. CNC-gesteuerte Formatfräsen stellen die Ausschnitte her, Bohraggregate schaffen für Schraub- oder Nietverbindungen die exakt positionierten Befestigungsbohrungen gemäß technischer und statischer Vorgaben. Dieser Prozessschritt ist herausfordernd, weil immer nur eine Bohrung den Fixpunkt des Elements darstellt – alle anderen Bohrlöcher sind Gleitpunkte, um dynamische Lasten zu kompensieren. Die HPL-Holzwerkstoffplatten sind 6 mm oder 8 mm stark, insgesamt werden 48 Uni- sowie 27 Holz- und Fantasiedekore angeboten.

Sprela GmbH

