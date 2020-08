Rigid-Boden von Windmöller

Der mehrschichtige Boden Wineo 600 Rigid von Windmöller bringt Vintage-Look in Loft-Wohnungen. Rigid-Böden sind mehrschichtig aufgebaute Bodenbeläge mit starren Trägerplatten. Das verleiht dem Boden eine bessere Form- und Verriegelungsstabilität. Der stabile Kern ist von zwei elastischen Außenschichten umgeben. Damit ist er fußwarm und angenehm im Auftritt. Eine Unterlagsmatte sorgt für mehr Schallschutz. Der Belag ist elastischer als herkömmliche Rigid-Böden, aber stabiler als ein klassischer Belag. In Kombination mit passender PU-Unterlagsmatte misst das System Boden plus Matte nur 6,2 mm. Der Boden lässt sich auf vorhandene Untergründe legen, ohne den bisherigen Fußboden abschleifen oder herausreißen zu müssen.

Windmöller GmbH

32832 Augustdorf

Tel.: (05237) 609-0, Fax: -309

www.wineo.de

