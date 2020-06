Offene Räume und flexible Grundrisse sind mittlerweile die Grundlage vieler architektonischer Wohnkonzepte. Innenliegende Schiebetürsysteme von Wingburg unterstützen diesen Trend: Eingebaute Glas- oder Holztüren teilen Räume bei Bedarf und sind geöffnet unsichtbar.

Raumteiler schaffen Intimität und Gemütlichkeit. Sie strukturieren große Räume und verleihen ihnen Wohnlichkeit. Das Schiebetürsystem Belport von Wingburg lässt Türblätter bündig in die Wand verlaufen und schafft so mehr Stellfläche. Darüber hinaus kann eine Schiebetür die Raumsituation definieren. So bleibt die Weite und Großzügigkeit erhalten, bei geschlossener Tür ist eine separate Nutzung möglich – der Raum bekommt eine neue Funktion. Mit einer zargenlosen Optik eignet sich das Schiebetürsystem Belport optimal für ein zurückhaltendes Design und ein reduziertes Raumkonzept. Eine Besonderheit der verarbeiterfreundlichen Türensysteme ist die reversible Laufschiene. Sie ermöglicht zu jeder Zeit einen Zugriff auf die Mechanik. Falls bei Neubau oder Sanierung ein Türblatt beschädigt wird, kann dieses einfach ersetzt werden ohne die Wand komplett zu öffnen.

Wingburg GmbH

33161 Hövelhof

Tel.: (05257) 94792-0

www.wingburg.de