Putznut war gestern

Dank modernster Schweiß- und Frästechnik setzt Windor neue Maßstäbe in der Optik von vor allem farbigen Kunststofffenstern. Mit der neuen Eckverbindung, der »Windor Design-Ecke«, gibt es keine auffällige Putz-Nut mehr: »Es ist kaum zu erkennen, dass es sich um geschweißte Profile handelt«, sagt Windor-Geschäftsführer Wolfgang Trinczek. »Die angerauten und sich mit der Zeit verfärbenden Schweißnähte gehören der Vergangenheit an.

Und in puncto Stabilität stehen die neuen Ecken den herkömmlichen in nichts nach.« Mit diesen Vorteilen verschafft Windor seinen Kunden einen Vorsprung im Markt: »Damit erhalten unsere Partner ein gewichtiges zusätzliches Verkaufsargument – und das ohne Aufpreis!«, verspricht Trinczek. Windor wendet die Technik seit dem Frühjahr bei all seinen farbigen Fenstern in Standardformaten an.

Die Windor Fensterwerk GmbH produztiert mit mehr als 100 Mitarbeitern jährlich rund 100 000 Fenstereinheiten und Haustüren in Kunststoff und Aluminium:

Windor Fensterwerk GmbH

Nordhäuser Str. 74a

99752 Bleicherode

Tel.: +49 36338 42-0

www.windor-fensterwerk.de



