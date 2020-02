Wenn sich im März 2020 die Fensterbaubranche in Nürnberg trifft, ist die Profine Group in Halle 7 der größte Aussteller. Tausende Fachbesucher werden auf dem Stand erwartet, der unter dem Motto »Your Window to a better World« steht. Der Hersteller legt damit Wert darauf, Corporate Social Responsibility (CSR) zu demonstrieren: Profine trägt mit technischen Lösungen zu verschiedenen Themen der Nachhaltigkeit bei, engagiert sich in sozialen Projekten und leistet seinen Beitrag zur Erreichung der Klimaschutzziele. Highlight wird das Passivhaus-Profil ProStratoTec sein. Dabei bringt der Systemgeber den Hightech-Werkstoff Ultradur von BASF mittels Tri-Extrusion in seine Premium-Systeme mit 88 mm Bautiefe ein. Durch das Herstellstellungsverfahren wird Ultradur in die Profilstruktur integriert – dies ermöglicht den Verzicht auf Stahl, auch bei farbigen Profilen und ohne Größenbeschränkung gegenüber weißen Elementen. Das System bietet die Möglichkeit, »Passivhaus nach Dr. Feist« in Farbe zu realisieren.

Mit Kömmerling Unity zeigt Profine das erste echte Hybrid-System aus Kunststoff und Alu. Das Profil ist eine Gemeinschaftsproduktion der beiden Systemhäuser Profine und Stemeseder, die ihre Kernkompetenzen einbringen. Kömmerling Unity bietet eine direkte kraftschlüssige Verbindung der beiden Werkstoffe. Dennoch lässt das System Bewegungen der Rahmenmaterialien zu. Das hochwirtschaftliche System ist modular gestaltbar, als Basis dient bei den Dreh/Kipp-Varianten das System 76 Mitteldichtung und bei den Hebe-Schiebetüren die PremiDoor 76. Eine weitere Besonderheit: Kömmerling Unity erfüllt alle Anforderungen an die künftigen Normen zur Abdichtung von erdberührten Bauteilen.

Halle 7, Stand 555

Profine GmbH

53840 Troisdorf

Tel.: (02241) 9953-0, Fax: -3514

www.profine-group.de

11. Februar 2020