Pragmatisch und effizient

Das polnische Unternehmen Aluprof produziert technisch hochwertige und architektonisch vielseitig einsetzbare Glas-Innenwände für Büroräume und andere Anwendungsbereiche.

Unkomplizierte Technik in hoher Qualität mit zeitsparender Montage – auf diesen Nenner lassen sich die Eigenschaften des Büro-Trennwandsystems Office von Aluprof bringen. Für Büroräume entwickelt, ergänzt das Produkt das Trennwandsystem MB-Harmony desselben Herstellers, indem es spezielle Anforderungen dieses Anwendungsbereiches in besonderer Weise erfüllt, z. B. schnelle Installation, Dauerhaftigkeit und Schallschutz.

Großzügige Glasflächen sorgen für eine helle Atmosphäre und verleihen modernen Büroumgebungen einen zeitlos eleganten Touch. Die einfach verglaste Innenwand ist bis zu einer Höhe von 3,6 m erhältlich; in Verbindung mit den 31 mm schmalen Profilen entsteht ein luftiger und filigraner Gesamteindruck. Das System bietet eine standardmäßige Schalldämmung von 39 dB. Durch Nutzung der doppel verglasten Variante Duo erhöht sich diese auf bis zu 48 dB.

Auch Verbund- bzw. Sicherheitsglas in 10 bis 12 mm Stärke kann verwendet werden. Die freie Kombinierbarkeit der Glas-Innenwände wird dadurch erreicht, dass Office und Duo auf den gleichen Grundelementen basieren. Verbinder und Zubehör wurden auf ein Minimum beschränkt, um die Montage zu vereinfachen. Vorfertigung und Installation finden ohne Spezialwerkzeug direkt vor Ort statt und an den Wänden werden keine Acrylfugen benötigt. Mithilfe eines Universalrahmens lassen sich Türen aller Art in die Wände integrieren. Das System an Glas-Innenwände kann in Eloxal, in sämtlichen RAL-Farben sowie in den ADEC-Farbtönen von Holz und Beton ausgeführt werden.

Aluprof Deutschland GmbH

Steller Heide 20

28790 Schwanewede

Tel.: +49 421 89818920

www.aluprof-deutschland.com



Weitere Meldungen zum Thema Schiebetüren und Trennwände