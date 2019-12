Mit Soudafoam PURe stellt Soudal einen PU-Schaum vor, der von der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen zertifiziert wurde. Der Schaum verzichtet auf halogenierte Treib- und Brandschutzmittel und ist frei von Weichmachern, Chlorparaffinen sowie TCEP und TCPP. Da er auf fast allen Untergründen haftet, eignet er sich auch für Hohlräume und Fugen in Wärmedämmverbundsystemen sowie für Mauerdurchbrüche oder Rohrdurchführungen. Grundsätzlich ist er für alle statischen und beweglichen Fugen geeignet. Der schwerentflammbare Schaum entspricht der Baustoffklasse B1. So kann er auch in Bereichen mit hoher Brandschutz-Anforderung verwendet werden. Zudem sorgt er mit einem Wert von 0,037 W/(mK) für eine gute Wärm- und Schalldämmung.

3. Dezember 2019