Modular und flexibel

Das flexible Trennwandsystem Modular-VPS von Ringo ist ein nichttragendes Wandsystem, entwickelt für Raumabschlüsse in höchster Qualität. Es ist in Faltstocktechnologie aus Holzwerkstoff gefertigt und erfüllt viele im Objektbereich geforderte Funktionen. Ja nach Wunsch können Glas- oder Paneelfüllungen eingesetzt werden. Im Bereich der Paneele können Strom und Netzwerkkabel verlegt und Unterputzdosen eingebaut werden. Durch feste Seitenteile und Glas-an-Glas-Module ist die Trennwand über große Spannweiten endlos erweiterbar – auch nachträglich. Gerade bei eng getakteten Renovierungszeiträumen in der Hotel- oder Bürosanierung punktet das Trennwandsystem mit schnellen Montagezeiten, da die Elemente bereits zusammengebaut geliefert werden. Lediglich das Glas muss vor Ort eingesetzt werden. Die Füllungen lassen sich durch ein leicht handhabbares Klicksystem montieren bzw. auch jederzeit demontieren, um z. B. Netzwerkkabel zu verlegen.

Schwering Türenwerk GmbH

48734 Reken

Tel.: +49 2864 810

www.ringo.de