Mit Rekuperation

»Impulso« heißt die neue Einheit der Zimmer Group aus dem Technologiebereich »Soft Close«. Impulso bietet maximalen Öffnungs- und Schließkomfort für den Kunden: Gedämpftes Öffnen und kraftloses Schließen der Schiebetür werden in einer Einheit miteinander verbunden. Dies wird durch Rekuperation ermöglicht: die beim Öffnen eingebrachte Energie wird gespeichert und steht so für das kraftunterstützte Schließen zur Verfügung. Es genügt ein sanfter händischer Druck, um die Türe in Schließrichtung zu beschleunigen. Die kompakte Einheit ist für viele Schienenlaufprofile einsetzbar und wird direkt mit der Laufschiene verbaut. Kantige, unangenehme Grifftaschen gehören damit der Vergangenheit an.

Halle 10.1, Stand 310

Zimmer GmbH Dämpfungssysteme

77866 Rheinau

Tel.: +49 7243 727-2316

www.zimmer-group.com



