Mehr Türenwissen

Herzliche Einladung zu den digitalen Praxistagen Innentüren am 28. und 29. Juni 2022 – gemeinsam präsentiert von den beiden führenden Fachmagazinen BM und dds.

Am Dienstag, 28. Juni 2022, und Mittwoch, 29. Juni 2022, ist es wieder so weit: Die BM-dds-Praxistage öffnen ihre virtuellen Türen! Die Formulierung passt genau, denn die Veranstaltung widmet sich thematisch erstmals dem vielschichtigen Schwerpunkt Innentüren.

Bewährt ist bereits das Format: Online und exklusiv berichten hochkarätige, bekannte Referentinnen und Referenten aus Industrie, Wirtschaft und Handwerk über

Gestaltung und Präsentation

Konstruktion und Montage

Fertigung und Vertrieb

Alles ist live. Stellen Sie Ihre Fragen im Chat und die Experten im Studio werden Ihnen bestmöglich sofort antworten. Sie erhalten praxisnahe Tipps direkt für Ihren beruflichen Alltag. Teilnehmen können Sie von überall aus, wo Sie Zugang zum Internet haben, in der Werkstatt, im Büro oder von unterwegs. Jeweils um 10 Uhr geht es los!

Die zwei Praxistage Innentüren werden von den beiden Chefredakteuren Christian Närdemann (BM) und Christian Gahle (dds) gemeinsam moderiert.

Überzeugt? Dann freuen wir uns, Sie am 28. und 29. Juni zu den BM-dds-Praxistagen begrüßen zu dürfen – melden Sie sich direkt über den Link oder via QR-Code an! Auf der Website finden Sie tagesaktuell das vollständige Vortragsprogramm. Die Teilnahme ist für Sie selbstverständlich kostenfrei. –CG

www.tischler-schreiner-events.de