Markisen und Möbel

Seit Oktober 2021 stellt das Unternehmen Raum und Form aus Münster in einigen Flagshipstores des Markisenherstellers Markilux hochwertige Outdoormöbel aus. Die Präsentation von Markisen und Möbeln in einem Schauraum soll Kaufinteressierten Anregungen liefern, Terrasse und Balkon harmonisch zu gestalten. Beide Unternehmen seien äußerst designorientiert und würden einen anspruchsvollen Kundenkreis bedienen. Somit habe sich eine Kooperation geradezu angeboten, so Marketingleiterin Christiane Berning. Raum und Form hatte vor vier Jahren die Ausstattung für das neue Bürogebäude von Markilux geplant.

