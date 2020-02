Durch gesunkene Losgrößen und höhere Individualisierung kämpft die Profilummantelung mit einem Missverhältnis zwischen Produktions- und Rüstzeit. Düspohl zeigt auf der Fensterbau die Ummantelungsanlage RoboWrap, die dazu beiträgt, Stillstände zu minimieren und die Flexibilität zu erhöhen. Die Anlage ist nicht nur vollautomatisch, sie berücksichtigt auch die Formveränderung der Ummantelungsrollen durch Gebrauch. Die bereits am Markt eingeführte Ummantelungsanlage für Holz und Kunststoff wurde mit technischen Updates ausgestattet, von denen auch die bereits ausgelieferten Anlagen profitieren. Nicht nur die RoboWrap, auch andere Düspohl-Maschinen können mit Anbindungen an das ERP-System des Kunden ausgestattet werden. Durch individuelle Plugins werden alle wichtigen Parameter der Anlagen an die ERP-Rechner weitergeleitet.

Halle 3, Stand 427

11. Februar 2020