Das Beschlagsystem Roto NX für Fenster und Fenstertüren schafft auf mehreren Gebieten Kundennutzen – neben seinen Stärken in puncto Wirtschaftlichkeit, Komfort und Design: so gewährleistet der Beschlag dank spezieller Stahl-Schließstücke auch bei bis zu 65 mm gekippten Fenstern eine Einbruchhemmung gemäß RC 2. Durch die Kombination von drei »TiltSafe«-Bauteilen mit V-Schließzapfen und abschließbarem Griff wird das bisherige Sicherheitsproblem Kippfenster erstmals dauerhaft entschärft. Vorteile bietet die neue Beschlaggeneration außerdem in der Verarbeitung: Die Bandseite P für Kunststofffenster ermöglicht schon in der Standardausführung eine Traglast von 130 kg pro Flügel. Dadurch sind oft nachgefragte Elemente im Grenzbereich von 100/105 kg nun unproblematisch und können »ganz normal« durch die Fertigung laufen. Mit zwei Zusatzschrauben eignet sich die Bandseite sogar für 150 kg schwere Flügel.

Roto Frank AG

70771 Leinfelden-Echterdingen

Tel.: (0711) 7598-0, Fax: -275

www.roto-frank.com