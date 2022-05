Eine Klasse für sich

Im bayerischen Oettingen hat mit Jeld-Wen einer der weltweit größten Hersteller von Bauelementen seinen Deutschland-Sitz. Mit seinem »ExpertLack«-Türensortiment stößt der Riese jetzt in neue Qualitätsdimensionen vor.

Ganz neue Kundenkreise soll das Türensortiment ExpertLack von Jeld-Wen ansprechen. Es handelt sich dabei um redesignte Klassiker in modernen Farben, gepaart mit hochwertiger Verarbeitung und perfektem Oberflächen-Finish. Hierbei setzt Jeld-Wen auf seine langjährige Expertise im Bereich hochwertiger, emissionsgeprüfter Spritzlackoberflächen. In bis zu neun Arbeitsschritten werden die Türen teils von Hand beschichtet. Neben Brilliantweiß gibt es das Sortiment in Nickelgrau, einem hellen, zeitgemäßen Farbton, der auch in der Küchen- und Möbelindustrie häufig zu finden ist.

ExpertLack-Türen gibt es in vier Modellreihen. Das Spektrum reicht von zurückhaltend gestalteten Türmodellen mit glatter Oberfläche (»Classic«), über modern interpretierte massive Rahmentüren (»Solist«), gefrästen Füllungsoptiken (»Contour«) bis hin zu modernen Design-Türen (»Shape«). In Summe stehen Fachhandel und Handwerk 34 neue Modelle, wahlweise in stumpf oder gefälzt sowie Brillantweiß oder Nickelgrau, zur Verfügung. Abgerundet wird das neue Sortiment durch optionale Zusatzausstattungen bei den Modellreihen Classic, Shape und Contour. Diese Modelle sind z.B. als Schallschutzelement bis Sicherheitsklasse RC2 erhältlich.

Jeld-Wen beschäftigt weltweit rund 20 000 Mitarbeiter. In Deutschland sind es gut 900: neben Oettingen gibt es eine weitere Produktion in Mittweida und einen Vertriebsstandort in Hamburg.

Jeld-Wen GmbH & Co. KG

86732 Oettingen

Tel.: +49 9082 71-0

www.jeld-wen.de

Mehr zum Thema Innentüren von Jeld-Wen