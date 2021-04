Konfigurierbare Waschtische in Mineralwerkstoff von Hasenkopf

Hasenkopf hat sich als Zulieferer hochwertiger Schubladen und Verarbeiter acrylgebundener Mineralwerkstoffe etabliert. Zwei konfigurierbare Waschtische ergänzen das Programm.

Mit einem zweistufigen Konzept erweitert Hasenkopf das Angebot an Waschtischen aus Mineralwerkstoff: Modelle mit Aufsatzbecken und mit Unterschrank stehen in der Ausführung Simply in vier Größen, Beckenformen und Farben zur Auswahl, die sich stimmig kombinieren lassen. In der Ausführung Special kreiert der Kunde aus dem gesamten Waschbeckenprogramm von Hasenkopf und der Farbpalette von Corian oder Hi-Macs seinen eigenen Stil. Fräsungen für einen Handtuchhalter, Papiertuchspender oder fugenlose Wischleisten ergänzen den Waschtisch nach Maß. Für die einfache und schnelle Montage sind in der Höhe justierbare Montagekonsolen in beiden Modellen unsichtbar in den Waschtisch integriert. Ein Vorteil im Vergleich zu herkömmlichen Materialien wie Keramik, Holz oder Stein ist die fugenlose Verbindung von Becken und Platte. Waschtische aus Mineralwerkstoff punkten zudem mit einer haptisch angenehmen, porenlosen Oberfläche, die leicht zu reinigen ist und höchste Hygieneanforderungen erfüllt. Der geradlinige Waschtisch WT1 kann an die Wand montiert oder auf einen Unterschrank aufgesetzt werden. Modell WT2 kombiniert einen weiß abgesetzten Rahmen mit fugenlos eingelassenen Becken. Der Korpus aus acrylgebundenem Mineralwerkstoff ist besonders formstabil und beständig gegen Feuchtigkeit. Die fingergezinkte Massivholzschubladen auf mechanischen Auszügen mit soft-close-Einzug werden ebenfalls in der Hasenkopf Industrie Manufaktur gefertigt. Neben verschiedenen Größen und Formen der Waschbecken stehen Schubladenfronten sowohl furniert wie aus Mineralwerkstoff zur Wahl.

Hasenkopf Industrie Manufaktur GmbH

84561 Mehring

Tel.: (08677) 9847-0, Fax: -99

www.hasenkopf.de