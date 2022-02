Im Telefonzellenformat

Die »1m2«-Treppe der Firma Kenngott meistert selbst engste Platzverhältnisse. Sie ist auf eine Grundfläche von bis zu 1,40 x 1,40 m erweiterbar und benötigt weniger Platz als eine Spindeltreppe. Sie lässt sich bequem begehen, dank der großzügigen Stufentiefe, die eine sichere Auftrittsfläche bietet. Als Stufenmaterial steht neben Massivholz oder Naturstein auch Longlife zur Verfügung, das in zahlreichen Varianten erhältlich ist und mit einer strukturierten, nach der Rutschsicherheitsklasse R9 DGUV zertifizierten Oberfläche punktet. Longlife erfüllt alle Anforderungen an sicheres Auf und Ab und ist sowohl in 65 mm als auch in 39 mm Dicke verfügbar. Tischler und Schreiner können diese Stufen für ihre Projekte beim Treppenbauer beziehen.

