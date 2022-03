Holzterrasse mit System

Holz-, WPC- und Steinbeläge auf einer Unterkonstruktion kombinieren: das Stelzlagersystem ProStilt Advance von Proline Systems macht es möglich.

Das langlebige und wartungsfreie Unterkonstruktionssystem ProStilt Advance kann eine Vielzahl unterschiedlicher Bodenbeläge aufnehmen. Es besteht aus variablen, hochbelastbaren Stelzlagern in Höhen von 11 bis 370 mm. Bei Bedarf lassen sich damit verschiedene Terrassenebenen und Stufen ausbilden. Auf die Stelzlager wird ein Tragwerk aus Alu-Steckprofilen aufgesetzt.

Die hohe Tragfähigkeit der Konstruktion erlaubt nicht nur größere Spannweiten, sondern auch erheblich weniger Auflagerpunkte als bei konventionellen Konstruktionen. Damit ist das System besonders für gewerbliche und öffentliche Bereiche geeignet. Die 240 cm langen Basisprofile werden in Schwarz eloxiert und Alu Natur angeboten. Die Basisprofile lassen sich im Stecksystem durch den »Connector L« verlängern. Für die notwendige Querverbindung wird der »Connector Q« an einer beliebigen Stelle an das Basisprofil geschraubt.

Zum Verlegen von Holz- und WPC-Dielen wird der Befestiger »Multiclip T« in das Unterkonstruktionsprofil eingebracht. Mit dem Multiclip lassen sich sowohl Dielen als auch Platten bis zu einem Format von 1200 x 600 mm aus verschiedenen Materialien montieren. Auch ein Wechsel bzw. die Kombination des Bodenbelages ist möglich.

Für Terrassen mit geringer Belastung für Wohnhäuser, Dachterrassen, Balkone, Loggien, Treppen und Podeste gibt es die etwas einfachere Variante »ProStilt«. Beide Systeme bauen jedoch aufeinander auf und ergänzen sich. Die Tragkraft pro Stellfuß beträgt bei beiden 1,2 t.

Proline Systems GmbH

56154 Boppard

Tel.: +49 6742 80160

www.proline-systems.com