Fensterobefläche Veka Spectral

Architekten legen immer häufiger Wert auf die haptische und visuelle Gestaltung der Fenster. So auch beim Projekt Lighthouse Hotel & Spa in Büsum an der Nordsee. Der Fensterbauer konnte hier mit der Profiloberfläche Veka Spectral punkten

Für den Hotelkomplex wurden kleine Hafenhäuser mit unterschiedlichen Dachformen gestaltet, in denen u. a. Geschäfte, eine Kneipe und drei Restaurants untergebracht sind. Der Neubau steht unmittelbar am bzw. auf dem Deich von Büsum. An dieser Stelle trifft der Wind von der offenen See ungebremst auf die Gebäudehülle. Aus diesem Grund wurden spezielle Sicherheitsmaßnahmen ergriffen, um die Elemente stabiler zu machen. So wurden in das Profilsystem Softline 82 von Veka mehr Schließstücke und Verriegelungspunkte eingebaut, als üblich. Eine zusätzliche Stahlarmierung bringt weitere Stabilität und sorgt für Funktionssicherheit. Mindestens 50 % mehr Belastung kann das System aufgrund der Maßnahmen aufnehmen.

Die Abdichtungsebenen wurden für den Einsatz direkt am offenen Meer stärker ausgebildet und im Vorfeld originalgetreu bemustert. Die Fensterelemente wurden vom Bauablauf her vor dem Verblendstein eingebaut, was die Montage vereinfachte.

Bei dem Profilsystem handelt es sich um ein 6-Kammer-Mitteldichtungssystem mit einer Bautiefe von 82 mm sowie einem Uw-Wert von bis zu 0,70 W /m2K je nach Verglasung. Weitere Komfortmerkmale sind die Schalldämmung, die durch zwei Dichtungsebenen erzielt wird, sowie die hohe Schlagregendichtheit. Bei Einsatz der entsprechenden Beschläge erreicht das System die Widerstandsklasse RC 2.

Mit Veka Spectral bot Hans Runge von der Harder Glasbau den Planern ein Produkt an, das die Ansprüche der Gestaltung in jeder Hinsicht abdecken konnte. Die von Veka selbst entwickelte Oberflächentechnologie bietet eine Vielzahl unterschiedlicher Optiken. Die besonders reflexionsarme Materialität sowie die sanfte Haptik unterstreichen das hochwertige Interieurkonzept. Die schmutzabweisende Oberfläche, die auch für die Gestaltung von Fassaden- und Verkleidungselementen zur Verfügung steht, prädestinieren Veka Spectral für den Einsatz in Hotelbauten.

Steckbrief Projekt: Lighthouse Hotel & Spa, Büsum Fensterbau: Harder Glasbau GmbH, Heide Fenster: Profil Softline 82, Veka Spectral

27. Februar 2020