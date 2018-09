Die Haustürgarnitur Greenteq DG48.S216 von VBH ist für Haus- und Nebeneingangstüren geeignet und harmoniert mit den Greenteq-Schmalrahmengarnituren aus dem Sortiment des Herstellers. Die Beschläge sind als Halbgarnituren, Drücker- und Wechselgarnituren erhältlich. Alle Varianten verfügen über einen federgelagerten Hochhaltemechanismus sowie das S216-Bohrbild und eine PZ-Lochung. Die Schildmaße betragen 48 x 245 mm, die Verschraubung erfolgt verdeckt liegend. Die Innenschilder gibt es mit Drücker, die Außenschilder mit Drücker und Knopf, jeweils mit und ohne Zylinderabdeckung. Auch bei Farbe und Material stehen Varianten zur Verfügung, es gibt sie in Aluminium in den Farben F1, F9 und Weiß, sowie in Edelstahl matt. Dazu gibt es Zubehörsets, die einen abgesetzten Vierkantstift 8/10/8 enthalten.

