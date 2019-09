Die Kunststoff- und Alu-Kunststoff-Fenster von Kneer-Südfenster sind seit dem Frühjahr mit dem überarbeiteten Drehkipp-Beschlag NX von Roto ausgestattet. Filigran gestaltet, fügen sich die Beschläge in die Optik der Fenster ein und bieten neben modernem Design auch zusätzliche Sicherheit und hohen Komfort. Dank der ansprechende Bandseiten mit verdeckten Schrauben kann auf Abdeckkappen verzichtet werden. Die Beschläge werden mit einer neuartigen Korrosionsbeschichtung gefertigt, die dauerhaften Schutz gewährleistet. Eine in der Bandseite integrierte Spaltlüftung sorgt für bessere Lüftungseigenschaften der Fenster und optimiert Raumklima und Wohnkomfort. Die neue Beschlaggeneration ist so stabil, dass sie auch höhere Traglasten aufnehmen kann. Das bedeutet, dass große Fenster mit großzügigen Glasflächen ohne Schwierigkeiten realisierbar sind. Auch der Kundenwunsch nach Fenstern im Großformat ist dadurch leicht zu bedienen. Eine Integration in die Hausautomation ist auf Wunsch jederzeit möglich.

Kneer GmbH Fenster und Türen

72589 Westerheim

Tel.: (07333) 83-0, Fax: -240

www.kneer-suedfenster.de

7. September 2019