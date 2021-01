Magnetisches Schließsystem von Simonswerk

Mit dem magnetischen Schließsystem »Keep Closed« präsentiert Simonswerk ein verdeckt liegendes Schließsystem für Holzinnentüren. Das auf die Tür abgestimmte, reduzierte Design ermöglicht harmonische, gradlinige und flächenbündige Raumkonzepte. In ihrer Kombination erzeugen Schließmagnet, Magnetplatte und die jeweilige Griffvariante maximalen Bedienkomfort für ein geräuschloses Öffnen und Schließen von Holztüren. Stromlos, geräuschlos und kontaktlos: Neben den überzeugenden technischen Eigenschaften, die mit Verschleißfreiheit und Funktionssicherheit überzeugen, beeindruckt das System mit einem minimalistischen Design. Die Schließtechnik wird in die Zarge und das Türblatt integriert, sodass sie sich letztlich vollständig verdeckt in die Holzoberfläche einfügt.

