Funktionalität und Ästhetik

Der neue Kindergarten in Wurmlingen bei Tübingen überzeugt als Gebäudeensemble mit viel Holz. Fingerschutz an den Holzzargen bietet die Schutztechnik von Küffner.

Überzeugend vereinte Herbert Munz vom Büro Munz Architekten die nachhaltige Gestaltung des Kindergartens »Dörfle am Bach« in Wurmlingen mit durchdachter Funktionalität und hohem architektonischen Anspruch. Dabei spielt Holz mit seiner natürlichen Ausstrahlung eine besondere Rolle.

Um Kinderhände sicher vor Verletzungen zu schützen, kamen Fingerschutztüren von Küffner zum Einsatz. Küffner hat ein schlankes Falzprofil, speziell für die Kombination mit Holzzargen, entwickelt.

Kinder lieben klare Formen, weshalb der Entwurf des Kindergartens vielleicht ein wenig so aussieht, als hätte Herbert Munz sich von Kinderzeichnungen inspirieren lassen. Sechs individuelle Häuser umringen wie unterschiedliche Bauklötze ein flacheres Gebäude und bieten Platz für zunächst zwei Regelgruppen und eine Kinderkrippe.

Im Inneren sind individuelle Räume entstanden, keiner gleicht dem anderen. Hier überwiegen die Materialien Holz, Beton und Glas. Die mit Fichte furnierten Fingerschutztüren fügen sich harmonisch in die Architektur des Kinderdorfes ein und bieten alle Sicherheitsfunktionen, die für Türen in Kindergärten und -krippen erforderlich sind. Ohne die sonst üblichen, nachträglich aufgeschraubten Abdeckungen oder Rollos, erfüllen die Türelemente ästhetisch wie auch funktional alle Anforderungen, die Architekten, Bauherren und Erzieherinnen an sichere Türen in Kindertagesstätten stellen. Die Verletzungsgefahr für Kinderfinger wird durch die ins Türblatt eingearbeiteten Dämpfungsprofile an der Band- und an der Schlosskante wesentlich reduziert. Eine zusätzliche Abdeckung der Scherstellen durch nachträglich anzubringende Beschläge ist nicht erforderlich.

