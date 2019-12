Die Verarbeiter von Profilen des Systemgebers Veka können alles aus einer Hand bekommen, was sie für die Herstellung hochwertiger Kunststofffenster und -türen benötigen – einschließlich kompatibler Rollläden, mit allem, was dazu gehört. Mit dem Rollladen-Aufsatzkasten Vekavariant 2.0, Rollladenstäben und den neuerdings komplettierten führungen umfasst das Sortiment Bauteile in PVC und Aluminium für alle Revisionsarten. Es enthält verschiedene Aufbau-, Abroll- sowie Anschlussprofile, Einlauftrichter und Endkappen.

Veka hat sein Angebot aber nicht einfach nur aufgestockt, sondern konsequent optimiert. Damit einher geht auch eine Bauteilreduktion, die dazu beiträgt, beim Verarbeiter die Lagerhaltung zu reduzieren und Kosten einzusparen.

3. Dezember 2019