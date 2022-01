Das Wandpaneel Style SP 800 von Meisterwerke absorbiert mit seiner Filzoberfläche rund 35 % des Raumschalls und verbessert damit die Akustik besonders in modernen, schallharten Umgebungen, in denen Vorhänge und andere Textilien nur sparsam eingesetzt werden. Das Paneel ist in fünf Farben erhältlich und wird ergänzt durch passende Filzleisten (Winkelabdeckleiste und Abdeckleiste). Die vegane Oberfläche besteht aus Recyclingmaterial – 100 % bei den Grautönen, 50 % bei Oliv und Braun – und lässt sich nach Ende der Nutzung selbst wiederum komplett recyceln. Das Paneel wurde mit dem Designpreis »Red Dot Award« ausgezeichnet, außerdem hat es vom Gesamtverband Deutscher Holzhandel e. V. (GD Holz) den »Woody Award« in der Kategorie Innovatives Produkt erhalten.

