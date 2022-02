Sanieren statt rausreißen

Mit diesem Praxistipp von Remmers gelingt die umwelt- und anforderungsgerechte Fenstersanierung, also die Wiederherstellung von Holzfenstern mit einem Oberflächensystem auf Wasserbasis.

Wasserbasierte Produkte von Remmers sind aufeinander abgestimmt und garantieren lange Wartungsintervalle. Zur herausragenden Haftvermittlung kommt Aqua AG-26-Allgrund zum Einsatz. Nach den üblichen Untergrundvorbereitungen sorgt der wasserbasierte Allgrund für die Isolation von Holzinhaltsstoffen und liefert der Endbeschichtung optimale Voraussetzungen. Als Schlussbeschichtung bietet sich der wasserbasierte Decklack Aqua DL-65 an. Er verfügt über eine optimale Blockfestigkeit, eine hohe Kantenabdeckung und lässt trotz seiner hohen Witterungsbeständigkeit das Holz »atmen«, damit einmal eingedrungene Feuchtigkeit das Material schnell wieder verlassen kann. Sein hoher PU-Anteil macht die Oberflächen langlebig, schmutzabweisend und strapazierfähig. Er vermindert das Reinigungsaufkommen und verlängert die Renovierungsintervalle. Der Lack ist in verschiedenen Farbtönen und in den Glanzgraden matt, seidenmatt und seidenglänzend erhältlich.

Schritt für Schritt zum »Hingucker«