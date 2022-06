Extrem robust

Eclisse hat seine Einbaukästen für eine noch höhere Belastbarkeit ausgelegt. Das Profil der Quertraversen wurde verbreitert und mit einer neuen Mikroperforierung ausgestattet, die das Verschrauben erleichtert. Für Stabilität sorgen auch verstärkte Verbindungselemente zwischen Schubkasten und Laufschiene.

Ein weiteres Plus in puncto Robustheit ist der patentierte Distanzhalter, der auch beim Setzen der Kästen die Geradlinigkeit zwischen Box und Anschlagprofil des Türblattes gewährleistet. Insgesamt ist die Konstruktion des Systems eine clevere Kombination aus Leichtbauweise und maximaler Stabilität. Biegetests haben ergeben: Das neue Modell liegt in Sachen Robustheit um 25 Prozent über dem Vorgängermodell.

Eclisse Deutschland GmbH

Landwehrstraße 54

64293 Darmstadt

Tel.: +49 800 334711-0

www.eclisse.de



Weitere Meldungen zum Thema Schiebetüren von Eclisse