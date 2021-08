Assa Abloy erleichtert mit »Scala offline« den Einstieg in die elektronische Schließtechnik

Der Schließtechnikhersteller Assa Abloy vereinfacht den Weg von der Mechanik zur Elektronik: Mit »Scala offline« können Aperio-Offline-Komponenten verwaltet werden, ohne komplexe Software installieren zu müssen. Stattdessen hilft eine Windows-Applikation bei der Programmierung und Rechtevergabe.

Mit Aperio bietet Assa Abloy seit Jahren ein System an, das dank RFID-Technik und Funk kabellos funktioniert. So lassen sich mechanische Schließsysteme kostengünstig elektronisch nachrüsten. Es genügt, Zylinder, Beschläge oder Drücker durch Aperio-Komponenten auszutauschen. Dann werden diese mittels Kommunikations-Hub für Online-Integration oder Data-on-Card für Offline-Integration in das Zutrittskontrollsystem eingebunden. Trotz elektromechanischer Komponenten ist Scala offline ähnlich nutzbar und so einfach installierbar wie mechanische Anlagen. Für Schlüsseldienste und Fachgeschäfte, die Aperio-Beschläge und -Zylinder ohne IT-Aufwand installieren wollen, ist Scala offline eine geeignete Lösung. Insgesamt können mit der Anwendung bis zu 500 Türen und 500 Personen verwaltet werden.

